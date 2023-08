Rodéos urbains: Les incidents se sont multipliés à Contern depuis 2021

Les réunions de tuning et autres rodéos urbains se sont multipliés du côté de Contern.

Des vidéos de drifts à Lorentzweiler et Contern circulent.

Ainsi, en 2021, «la police a relevé trois incidents de ce genre à Contern», détaille le ministre. «En 2022, sept incidents ont été notés», dont un a fait l'objet d'un «contrôle majeur» de la part de la police. Ce qui n'a pas refroidi les participants à ce genre d'événements. En effet, en 2023, entre le 1er janvier et le 1er août, «un total de 16 incidents a été enregistré, dont deux contrôles plus importants de la part de la police».

Quatre radars, 317 excès de vitesse

Ces deux contrôles effectués en 2023 ont permis à la police de distribuer «toute une panoplie» d'amendes. Plusieurs centaines de véhicules ont été contrôlés et plus de «100 avertissements taxés ont été décernés», en majorité pour des défauts techniques ou des modifications et transformations illicites des voitures.