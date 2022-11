Inflation galopante : Les influenceurs traquent les petits prix pour remplir le caddie

«Mes journées sont rythmées par les jours d'arrivage des enseignes et par les promotions que proposent les grandes surfaces», confie à l'AFP «Joli Shopping», une youtubeuse à succès qui traque les bonnes affaires. Celle qui compte 68 000 abonnés sur YouTube, arpente les rayons des magasins de grande distribution ou d'enseignes de hard discount et filme les meilleures promotions ou articles tendance à bas prix, pour les compiler dans des vidéos vues parfois plusieurs centaines de milliers de fois.

Elle se rend dans «quatre à cinq magasins pas jour en tâchant toujours de varier au maximum», entre «contenus discounters, déco, maison, habillement, alimentation ou déstockage». Mais pour fidéliser sa communauté, elle dit écouter tous les retours de ses abonnés sur les produits qu'ils ont testés et «partager pour les guider au mieux dans leurs achats». Elle ressent un engouement plus fort de ses abonnés – essentiellement des femmes de 35 à 75 ans - avec l'inflation. «Ma communauté parle régulièrement de prix avant de parler de coup de cœur, alors que ça ne devrait pas fonctionner comme ça», regrette-t-elle.

Entre idées cadeaux à moins de cinq euros, recherche du paquet de pâtes le moins cher et vidéo d'offres promotionnelles, les influenceuses «conso» voient leur nombre d'abonnés gonfler depuis que l'inflation s'est installée en France. «Beaucoup de personnes de mon entourage me demandaient ''C'est quand les prochains arrivages?''», explique à l'AFP, Gulsum Turkmen, employée d'un magasin Lidl à Lyon. Alors en 2018, elle a décidé de lancer son compte Instagram «Madame Lidl».

Tous les dimanches et mercredis, elle annonce à sa communauté – plus de 77 000 abonnés - les arrivages du lendemain. «Ça fait comme un rappel pour mes abonnés», afin qu'ils ne ratent pas les bons plans du moment. «Maintenant, même avec deux salaires ça ne suffit pas, on a des fins de mois difficiles», alors le partage de promotions, dont certaines ne figurent pas dans le catalogue, permet à la communauté de Gulsum Turkmen de faire des économies.