En Chine : Les infrastructures du «zéro Covid» cherchent des repreneurs

Depuis décembre, la Chine n’exige plus de test PCR pour accéder aux lieux publics et voyager dans le pays. Exit donc les cabines en métal ou PVC, autrefois omniprésentes, qui accueillaient le personnel chargé de prélever les échantillons. Devant la gare, des policiers viennent désormais déjeuner dans une ex-cabane de test reconvertie en lieu de repos.

Non loin de là, une cabine bleu ciel a été transformée en kiosque d’information pour les personnes en recherche d’emploi. A l’intérieur, un vieil autocollant bleu usé par le temps indique «test PCR». «Plutôt que de laisser ces cabines vides, on essaie d’en faire un autre usage» en «fonction des besoins du moment et de l’endroit», explique à l’AFP la mairie de Suzhou.

L’équivalent du PIB de Chypre

Vente sur internet

Et certains tentent de les écouler sur internet. Sur Xianyu, la principale application chinoise de vente de produits d’occasion, elles sont affichées entre 100 et 8 000 yuans (13 et 1 080 euros) suivant leur sophistication. «La nôtre vient d’une entreprise qui n’en voulait plus», explique à l’AFP un vendeur. La situation des ex-centres de quarantaine et hôpitaux temporaires, dans lesquels étaient jadis placées d’office les personnes testées positives ou malades du Covid, est plus complexe car ces installations sont bien plus volumineuses.