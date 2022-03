Europe centrale : Les inondations ont fait 14 morts

Des inondations provoquées par de fortes pluies et de violents orages ont fait quatorze morts en Pologne, en République tchèque, en Allemagne et en Lituanie.

En Lituanie, deux vacanciers sont morts dimanche sous des arbres tombés sur leurs tentes, à la suite d'un violent orage près de Varena (sud). Deux autres personnes ont aussi été victimes d'orages dans le nord du pays. L'eau a coupé plusieurs routes du pays et envahi les rues du port de Klaïpeda. En Pologne, trois personnes ont péri noyées en Basse-Silésie, près des frontières tchèque et allemande.

Quelque 700 personnes étaient évacuées et plus de 4 000 foyers restaient sans électricité dimanche dans cette zone, selon les autorités locales.