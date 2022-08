Emploi au Luxembourg: Les inscriptions à l'Adem augmentent

L'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) enregistre, depuis le mois de mai, davantage de nouvelles inscriptions que l'an dernier. En juillet dernier, il y a eu 4 % d'inscriptions en plus que lors du même mois en 2021. «Ces hausses sont cycliques. Le nombre d'inscriptions augmente toujours fin juin-début juillet, ce qui s'explique notamment par l'inscription des étudiants qui ont fini leurs études, puis le nombre d'inscriptions diminue avant d'augmenter à nouveau en fin d'année», explique Pierre Gramme du service Études et Statistiques de l'Adem.

Malgré tout, le nombre total de demandeurs d'emploi continue de diminuer pour toutes les catégories sauf celle des résidents inscrits à l'Adem depuis moins de quatre mois. Au 31 juillet, ils représentaient 22,7 % des 14 259 demandeurs d'emploi résidents disponibles . Le profil de ces chômeurs de courte durée a peu évolué au cours de ces deux dernières années. Il s'agit aussi bien de femmes que d'hommes, principalement âgés de 30 à 44 ans et avec un diplôme du supérieur.

Les demandeurs d'emploi titulaires d'un diplôme du supérieur représentent une part de plus en plus faible des demandeurs d'emploi au fur et à mesure que la durée de l'inscription à l'Adem se prolonge.