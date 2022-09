Italie : Les intempéries près d’Ancône ont fait désormais 11 morts et 2 disparus

Des trombes d’eau, l’équivalent de six mois de précipitations par endroits, se sont abattues sur la région des Marches, provoquant inondations et torrents de boue.

Le bilan des intempéries qui ont frappé la région des Marches, dans le centre de l’Italie, dans la nuit de jeudi à vendredi, s’est alourdi samedi, passant à 11 morts et deux disparus, ont annoncé les autorités. «Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux disparus», annonce la préfecture d’Ancône dans un communiqué. Les deux personnes manquant encore à l’appel seraient, selon la presse locale, un enfant de 8 ans et une femme de 56 ans.

Des trombes d’eau, l’équivalent de six mois de précipitations par endroits, se sont abattues sur les Marches, provoquant inondations et torrents de boue. L’eau a envahi les caves, et de nombreuses voitures ont été emportées par la force du courant ou ensevelies sous des coulées de boue. Des chutes d’arbres et des éboulements de terrain ont coupé de nombreuses routes locales, compliquant le travail des secours.