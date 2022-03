Au Luxembourg : Les intérimaires attirés avec un... voyage en Grèce

LUXEMBOURG - En ce début d'année, Adecco a besoin de plusieurs centaines de travailleurs intérimaires.

Pour les attirer, le groupe a mis en jeu un voyage.

Adecco a déjà enregistré 22% d'inscriptions en plus. -Photo: Adecco

Un voyage en Grèce en all inclusive. Voilà ce que fait gagner Adecco en ce début d'année aux intérimaires pour les inciter à s'inscrire. «Le marché du travail au Luxembourg comme en Europe est soumis à la rareté des candidatures, à l'inadéquation entre les profils des candidats et les besoins des entreprises», indique François Dauphin, Area Manager Luxembourg. Les besoins concernent principalement le bâtiment, l'industrie, la logistique, le second œuvre, la restauration collective.