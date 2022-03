Les internautes rechignent à actualiser leur navigateur

Plus de 37 millions d’internautes surfent avec un navigateur

Internet qui n’a pas été mis à jour.

Ce chiffre figure parmi les données qui ressortent d’une étude publiée mardi par l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et Google. Les anciennes versions des navigateurs web ont pour conséquence d’être potentiellement plus dangereuses pour les utilisateurs.

L'étude recense l’état de mise à jour des navigateurs sur Internet entre janvier 2007 et juin 2008. Début juin, 59,1% des internautes surfaient sur le web avec la version la plus récente de leur navigateur.

Les utilisateurs de Mozilla Firefox sont les plus disciplinés dans le domaine: 92,2% d’entre eux surfent avec la version la plus récente de leur logiciel, contre 65,3% des utilisateurs de Safari et 52,5% des utilisateurs d’Internet Explorer.