Moyen Age: Les intestins des moines étaient bourrés de parasites

Moyen Âge : Les intestins des moines étaient bourrés de parasites

Un cercle vicieux

Selon l’étude, parue le 19 août dans International Journal of Paleopathology et relayée par The Guardian, il semblerait que les membres du clergé utilisaient leurs propres selles comme fumier afin de fertiliser leurs cultures. Problème dans cette pratique, louable sur le plan écologique: les œufs des parasites présents dans les intestins se logeaient dans les plantes, qui se retrouvaient ensuite dans les estomacs. Et ainsi de suite.