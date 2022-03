Basket luxembourgeois : Les invincibles planent sur le championnat

Victorieuses 18 fois sur 18 jusqu'ici, les joueuses du T71 Dudelange entament la deuxième phase de la LBBL.

C'est pour l'instant une défense de titre parfaite. Dudelange a remporté 18 victoires en autant de matches de saison régulière de LBBL et débute samedi la deuxième phase du championnat. Les joueuses du T71 ont dominé leurs adversaires avec 26 points d'avance en moyenne, matant toute concurrence jusqu'ici. «On garde les pieds sur terre, prévient l'entraîneur Jérôme Altmann. Toute l'équipe a une approche professionnelle et il y a toujours des choses à améliorer. Les joueuses gardent la niaque et une mentalité travailleuse à l'entraînement».