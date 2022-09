Royaume-Uni : Les invraisemblables demandes de Charles III à ses domestiques

La séquence du stylo avait laissé transparaître l'exigence du nouveau roi. Cela n'est rien à côté des obligations quotidiennes des personnes à son service. Charles III souhaite que tout soit réglé comme du papier à musique, à commencer par son petit déjeuner. Partout où il se déplace «sa boîte à petit dej'» le suit avec à l'intérieur des céréales spéciales et plusieurs types de miels. Pendant le repas, il exige que le fromage et les biscuits soient systématiquement réchauffés. Un dispositif spécial l'accompagne en permanence.

Sa lunette des toilettes aussi transportée

Mais le plus sidérant concerne probablement la toilette. Celui qui a été prince de Galles pendant 64 ans demande ainsi que soit transportés sa lunette des toilettes et et son papier WC.

Au réveil, le fils de reine défunte veut que son pyjama et ses lacets soient… repassés chaque matin. Pas question pour lui non plus de perdre de l'énergie à placer le dentifrice sur sa brosse à dents. C'est un domestique qui s'en charge. Le bain du roi est également une aventure: la baignoire doit être à moitié remplie d'eau tiède et la bonde placée dans une position spécifique, relate l'ex-majordome d'Elizabeth II puis de Diana dans un documentaire diffusé sur Amazon.