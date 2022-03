Concours : Les Irlandais vont choisir leur Rose au Luxembourg

LUXEMBOURG - Le traditionnel concours de la «Rose of Tralee» se déroule samedi soir.

Tout est né d'une histoire comme l'Irlande en compte beaucoup. Au XIXe siècle, dans la petite ville de Tralee, un homme d'une famille de notables tombe amoureux de sa bonne, une femme drôle, pleine d'esprit et belle comme une rose. Mais elle refuse sa demande en mariage en raison de son rang et quand il rentre d'un exil en Inde, il apprend qu'elle vient de mourir.

L'histoire est devenue un mythe en Irlande. Et, en 1959, le concours de la «Rose of Tralee» est créé, auquel le Luxembourg participe depuis 2002. «Ce n'est pas un concours de beauté, les filles ne défilent pas en bikini», précise Nathalie Bretin, une des organisatrices. La Rose du Luxembourg est choisie sur des critères différents. «Les juges regardent comment elles se comportent, parlent aux gens, leurs buts dans la vie... La gagnante de l'an passé avait passé un an en Afrique».