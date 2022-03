Aéronautique : Les jets privés font fi de la pandémie et des prix du pétrole

L’aviation d’affaires a quasi doublé sa part de marché par rapport à 2019 pour monter à 12% du transport aérien en 2021, selon Eurocontrol.

Dix fois plus polluant

Avec des contrats qui débutent à 500 000 euros par an, quasi autant en francs, Vistajet s’adresse surtout à de riches particuliers et dirigeants d’entreprise, un nombre croissant venant désormais du secteur des technologies. La clientèle reflète «l’évolution générale de l’économie», constate-t-il. Un vol en jet privé est dix fois plus polluant qu’un vol commercial, selon l’ONG Transport et Environnement.