Les jeunes de la Ville vont s'affronter sur le bitume

LUXEMBOURG - Les jeunes footeux se

retrouvent samedi pour les finales de la Coupe des Quartiers.

Cette compétition réunit des équipes de 5 à 6 jeunes de Luxembourg, âgés de 12 à 18 ans et constitue la finale des différents tournois de street-soccer qui se sont joués l'an passé un peu partout dans la capitale. Organisé par le Service des sports de la commune et par les associations ASTI ou encore Caritas, le tournoi verra s'affronter les gagnants de la Coupe des Faubourgs, de la Coupe de Gasperich ou encore de la Coupe de la Pétrusse, plus une équipe invitée.