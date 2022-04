Emploi au Luxembourg – Les jeunes de moins de 30 ans impactés par la crise

La crise du Covid-19 a beaucoup impacté les jeunes de moins de 30 ans ces deux dernières années. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par Eurostat (lire ci-contre). «En période de récession, l'emploi des jeunes réagit très vite. Le taux de chômage augmente plus vite que les autres catégories d'âge, mais diminue aussi plus vite une fois la crise passée», explique Jean Reis, coordinateur du département développement de l'emploi et formation à l'Adem.