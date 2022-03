Au Luxembourg : Les jeunes descendent dans la rue pour l'environnement

LUXEMBOURG – Youth for Climate réclame la fin de la dépendance aux énergies fossiles et plaide pour la neutralité carbone dans la finance.

Les jeunes seront dans la rue pour la planète ce vendredi. Youth for Climate Luxembourg (YFCL), avec notamment le Méco et Greenpeace, organise une marche pour le climat. Le cortège partira à 14 h de la place Clairefontaine, dans la capitale, pour rejoindre le siège du Fonds de compensation luxembourgeois.

YFCL est «solidaire du peuple ukrainien et nous exigeons une fin de toutes les guerres, car toute guerre est un crime contre l'humanité», indique Selma Vincent, porte-parole. Cette guerre et la crise de l'énergie que nous connaissons actuellement montrent que «nous dépendons beaucoup trop des industries fossiles. La réponse serait qu'on investisse encore plus dans les énergies renouvelables et qu'on trouve des alternatives à ces dépendances».