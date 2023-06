Les jeunes du Luxembourg de moins en moins satisfaits de leur vie

La satisfaction de la vie a rebondi en 2022 au Luxembourg, selon des données publiées jeudi par le Statec, mais continue, globalement, à se dégrader, surtout chez les jeunes. Ainsi, en 2022, les résidents du Luxembourg donnaient une note de 7,2 à leur vie, contre 7,6 en 2018 et 2019. Pendant les années noires du Covid, en 2020 et 2021, ce chiffre était tombé à 6,8.

Les jeunes se sentent seuls

Cette hausse est plus importante dans la tranche d'âge 30-64 ans (de 79,7% à 69%) et chez les 16-29 ans (de 84,8% à 76,1%). Chez les séniors, le chiffre reste stable, avec autour de 80,5% des plus de 65 ans qui attribuent 7 ou plus à leur vie.