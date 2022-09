Etude européenne: Les jeunes du Luxembourg restent chez papa-maman plus tard que leurs voisins

Étude européenne : Les jeunes du Luxembourg restent chez papa-maman plus tard que leurs voisins

LUXEMBOURG – Au sein de l'UE, les jeunes ont quitté le foyer parental en moyenne à l'âge de 26,5 ans, en 2021. Une moyenne qui fluctue beaucoup selon les différents États membres.

Image d'illustration.

Les jeunes résidents du Luxembourg restent plus longtemps dans le foyer familial que leurs voisins, selon une étude publiée ce jeudi par Eurostat. En France et en Allemagne, l'âge moyen (homme et femme confondus) pour quitter le foyer parental était de 23,6 ans en 2021. Il était plus élevé en Belgique (26,2 ans) et encore un peu plus au Grand-Duché (26,8 ans). La moyenne européenne se situait à 26,5 ans, avec de fortes disparités selon les États membres de l'Union européenne.

Les âges moyens les plus élevés, tous à 30 ans ou plus, ont été enregistrés au Portugal (33,6 ans), en Croatie (33,3 ans) et en Slovaquie (30,9 ans). La Suède (19 ans), la Finlande (21,2 ans), le Danemark (21,3 ans) et l'Estonie (22,7 ans) ont enregistré les âges moyens les plus bas, tous inférieurs à 23 ans.

Dans la plupart des pays du nord et de l'ouest, les jeunes ont quitté le domicile parental en moyenne au début ou au milieu de la vingtaine, tandis que dans les pays du sud et de l'est, l'âge moyen se situait à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine. Autre enseignement de cette étude, les hommes ont quitté le domicile parental en moyenne plus tard (27,4 ans) que les femmes (25,5 ans).

Au Luxembourg, les hommes ont commencé à voler de leurs propres ailes à 27,4 ans, soit un peu plus tard que les femmes (26,3 ans). C'est en Suède que les jeunes quittent le foyer familial le plus tôt, en moyenne à 19,2 ans pour les hommes, et 18,8 ans pour les femmes.