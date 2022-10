Égalité des sexes : Les jeunes hommes agacés par la promotion des femmes

Le mécontentement des hommes à l'égard des efforts déployés pour parvenir à l'égalité des sexes dans les entreprises et la société est apparemment en augmentation, relève la SonntagsZeitung. Une récente étude suédoise qui a interrogé 32’400 personnes dans 27 pays de l'Union européenne (UE) – y compris la Grande-Bretagne avant le Brexit et les candidats à l'adhésion, la Turquie et la Serbie– est arrivée à la conclusion que les jeunes hommes âgés de 18 à 29 ans se sentaient désavantagés et injustement traités en raison des mesures prises pour favoriser les femmes.