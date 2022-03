Emploi au Luxembourg – Les jeunes hommes incités à travailler dans le social

Au Luxembourg, il n'y a que trop peu d'hommes dans les métiers du social. Les femmes représentent 85% des emplois dans l'éducation non formelle des enfants. Afin de réduire ce déséquilibre, Taina Bofferding, la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes a lancé ce mercredi le projet «Social Boys» au Forum Geesseknäppchen à Luxembourg. Il consiste à permettre à des adolescents âgés de 14 ans ou plus à travailler de manière bénévole dans une structure sociale (exemple: crèche, maison relais), deux à quatre heures par semaine pendant une période de trois à six mois.