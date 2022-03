Echanges – Les jeunes Laotiens font du tourisme à Diekirch

Échanges : Les jeunes Laotiens font du tourisme à Diekirch

Les élèves

laotiens ont rejoint les vietnamiens au Lycée technique hôtelier.

Un fil blanc que l'on noue au poignet pour sceller une amitié et concrétiser les vœux de bonheur. Hier, au Lycée technique hôtelier Alexis Heck (LTHAH), on fêtait l'entrée dans la 2053e année du calendrier laotien. Ravis de l'opportunité, la poignée de Laotiens des alentours ont donné un coup de main.

«Le Luxembourg possède de beaux lieux touristiques et ses habitants sont charmants», apprécient Douangchay, 25ans, et Souvanny, 29. Les deux boursières laotiennes savent de quoi elles parlent. Après leur année au LTHAH, elles repartiront au Laos enseigner dans l'école hôtelière et touristique en construction à Vientiane, aidée par le Grand-Duché.