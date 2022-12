Grande région : Les jeunes lui mènent la vie dure, il tue l'un d'entre eux

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – Drame peu commun à une heure et demi de route du Luxembourg. Un octogénaire a abattu un jeune de 21 ans faisant partie d'un groupe «qui l'exaspérait» depuis 9 ans, a indiqué la justice française.

Hocine Abdellaoui, ouvrier retraité et ancien membre de commandos de marine ayant participé à la guerre d'Algérie, a reconnu avoir tué Mahamadou Cissé, 21 ans, d'une balle de fusil 22 long rifle qu'il détenait de longue date, a précisé le procureur dans un communiqué.

Le suspect a indiqué en garde à vue qu'il ne connaissait pas la victime personnellement mais qu'il avait tiré après avoir été insulté par ce jeune et pris à partie par son groupe qui a entravé son passage alors qu'il rentrait chez lui après sa partie de boules habituelle.

La victime connue de la justice

Selon lui, ce groupe «lui menait la vie dure depuis 9 ans», en consommant très régulièrement cannabis et alcool, bloquant les portes et adoptant un comportement «anxiogène» pour le voisinage, a précisé le procureur Matthieu Bourrette à la presse dimanche.

La victime, qui habitait le même immeuble, avait déjà été condamnée deux fois pour outrage et rébellion, mais pas pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a ajouté le procureur. Le suspect, inconnu de la justice jusqu'à là, a été mis en examen pour «meurtre, détention d'arme illicite et violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique» et placé en détention provisoire selon la même source.