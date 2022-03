Pensions : Les jeunes Luxembourgeois ont peur pour leur retraite

LUXEMBOURG - Si les Luxembourgeois sont globalement confiants pour l’avenir de leurs pensions, les moins de 35 ans appréhendent plus que leurs aînés.

Selon le baromètre d’AXA Luxembourg publié mercredi, 68% des Luxembourgeois sont optimistes par rapport à la retraite, cela fait du Grand-Duché le pays européen le plus confiant parmi les neuf pays interrogés. Et ils ne sont qu’un sur quatre à penser qu’ils devront travailler à la retraite pour assurer leurs revenus alors qu’ils sont un sur deux dans les autres pays européens.

Une étude de la Luxembourg School of Finance démontre que le système actuel «n’est plus soutenable» et plus que leurs aînés, les moins de 35 ans sont conscients de cette dégradation. Quatre jeunes sur dix estiment que la part de l’État va sensiblement décroitre et qu’ils devront épargner davantage pour espérer avoir une retraite convenable. Ils pensent que seuls deux tiers de leur retraite reposera sur la retraite légale quand aujourd’hui 92% des retraités comptent sur cette retraite.