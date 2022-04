Cyclisme: Les jeunes Luxembourgeoises veulent continuer à grandir

Faber au repos jusqu'en juillet

Grièvement blessée dans un accident à l'entraînement il y a tout juste un an, Claire Faber est à l'arrêt. La coureuse luxembourgeoise de 23 ans avait réussi à vite revenir à la compétition, dès le mois de septembre, mais elle ne peut pas s'aligner sur le Festival Elsy-Jacobs. «Elle a des maux de tête dès qu'elle s'entraîne beaucoup, explique le directeur sportif Tjarco Cuppens. On ne veut pas lui mettre la pression et on la laisse se concentrer sur sa récupération». Faber ne reviendra pas en course avant juillet.