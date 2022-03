Spectacle original : Les jeunes marient danse contemporaine et hip-hop

LUXEMBOURG - Mardi soir, à l'abbaye de Neumünster, quelque 25 ados présentent le fruit de leur travail.

Mardi soir, ils partageront la scène avec deux autres garçons et une vingtaine de filles pour une démonstration alliant danse contemporaine et hip-hop. Ce spectacle, «Rythme & Friends», est une coopération entre l'association Underground Project et la Maison des jeunes Grund, avec la complicité des maisons des jeunes de Neudorf et Hesperange. Mais ce sont les ados qui l'ont demandé.