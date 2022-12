Au Luxembourg: Les jeunes ont «beaucoup appris» à ces deux animateurs

La jeune fille fait partie des 400 jeunes qui ont reçu leur brevet d'animateur jeudi soir au Melusina. Cette année, plus de 900 de ces brevets, émis par le SNJ (Service national de la Jeunesse) ont été décerné, «un record», souligne Andreas Vuori, chargé de projet du SNJ. Depuis la création de la formation, en 1987, quelques 15 000 jeunes l'ont suivie. «Elle comprend six brevets différents, avec pour but de transmettre les compétences pour encadrer et organiser des camps, colonies ou activités de vacances«. Les formations sont dispensés par le SNJ et ses partenaires.

Jil et Joâo Paulo, 18 ans de Dalheim, décrochent ainsi respectivement les brevets A et B suite à une formation dispensée par Elisabeth Jeunesse. Les deux amis se sont lancés pour acquérir de l'expérience en vue de leurs études. Jil veut en effet devenir prof de sport et Joâo Paulo, éducateur. «On aime travailler avec les enfants, ils sont fascinants, on a toujours à apprendre d'eux», sourit Jil. «Et on a plein de bon souvenirs du terrain», relate Joâo Paulo, qui s'est notamment formé sur une colonie de vacances de ski en Autriche. «En plus, on se fait de nouveaux amis», concluent-ils.