Assemblée : «Les jeunes ont un regard global sur la politique»

LUXEMBOURG -

Depuis un mois et demi, le

Parlement des jeunes dresse son plan de

bataille. Passage en

revue avec Sammy Wagner, son président.

Sammy Wagner: Je voulais que les jeunes s'engagent plus en politique. Le Parlement est l'occasion de leur donner une voix. D'un point de vue personnel, je suis inscrit au parti socialiste depuis six mois.

Je suis surpris de voir à quel point ils sont sensibilisés sur des questions comme le social, le développement durable. Et à mon sens, ils ont une vision globale des problématiques.

Si nous travaillons bien et que nous sommes à la hauteur - et d'après ce que j'ai vu ces six dernière semaines, je suis très positif - il faudra bien qu'ils nous écoutent.