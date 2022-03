Les jeunes pousses au pied du mur

FOOTBALL - Les moins de 21 ans luxembourgeois affrontent l'Allemagne en éliminatoires de l'Euro-2008, ce soir à Josy-Barthel. Avec les A pour modèles.

Ils affrontent ce soir, à 19h 45, leurs homologues allemands au stade Josy-Barthel. Derniers de leur groupe avec quatre défaites en quatre matches, les jeunes pousses du Grand-Duché sont au pied du mur et s'attendent à une rencontre difficile.

Ce soir, ce dernier ne sera privé que d'Aurélien Joachim, victime d'une fracture à la mâchoire. Il pourra en revanche s'appuyer sur Ben Payal, Gérard Geisbuch, Kim Kintziger et Joël Kitenge qui étaient du voyage aux Pays-Bas avec l'équipe A. «Leur présence doit être un plus. Ils sont en train d'acquérir une expérience et ils peuvent en faire profiter les autres», note Roland Schaak qui ne les a pas trouvés «extraordinairement fatigués» à leur retour de Rotterdam.