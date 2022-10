Luxembourg: Les jeunes scientifiques ont phosphoré à leur sommet

1 / 17 Les jeunes scientifiques ont présenté leurs projets lors de l’Expo-Sciences, au Geesseknäppchen. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

«Une pomme par jour éloigne le docteur». C’est en partant de ce dicton populaire que Selena, Sofia et Sherine, des triplées de 16 ans, élèves au Lycée Michel Lucius, ont planché sur des applications concrètes de ces supposés bienfaits du fruit cher à Guillaume Tell.

«Les pommes contiennent des polyphenols», explique Selena. «Ceux-ci aident à diminuer la pression sanguine et à élargir les artères, ce qui est très bon pour le système cardiaque et aide à prévenir les maladies cardio-vasculaires». Les trois sœurs ont planché sur la chair de la pomme, en menant diverses expériences, mais elles se sont aussi penchées sur la peau du fruit. «Il y a l’intérieur, mais aussi l’extérieur», opine Sherine. Et de poursuivre sa démonstration: «l’acné cutanée provient d’une molécule instable ; or, la peau des pommes donne justement ce qui manque à cette molécule instable», vulgarise la teenager. «On s’est aperçu qu’en frottant de la peau de pomme mélangée à du miel à raison de 15 minutes par jour durant trois jours produisait une effet bénéfique sur les boutons d’acné, qui avaient considérablement rétréci», relate Sofia.

Les trois demoiselles ont reçu ce week-end au Campus Geesseknäpchen, lors de l’Expo-Sciences, la visite de représentants d’universités, intéressés par leurs recherches, ainsi que de… producteurs de pommes, qui leur ont expliqué les différentes variétés de pommes et leurs caractéristiques.

«C’est un événement non-compétitif aussi»

En tout, 69 jeunes scientifiques âgés de 11 à 21 ans, issus de 17 pays, étaient présents à cette 12e édition organisée par la Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg (FJSL). «Ce sont tous des lauréats de concours dans leur pays respectif, en plus de 25 jeunes Luxembourgeois lauréats du concours Jonk Fuerscher 2022», relate Sousana Eang, directrice de la FJSL. «C’est donc une plateforme d’échanges, tant scientifiques que culturels, qui donne l’occasion à tous ces jeunes de se rencontrer et de découvrir les projets et inventions des uns et des autres. C’est un événement non-compétitif aussi», ajoute la directrice.

Tout au long de la cinquantaine de stands, se décline ainsi un large éventail d’innovations, de l’ingénierie à la protection de l’environnement, en passant par la biologie ou les mathématiques. Défilent ainsi sous les bannières du Mexique, de la Turquie, du Nigeria, de la Tunisie, de la Bulgarie, etc., des fusées, un moteur offrant des solutions climatiques, un train magique, des drones, une maison intelligente, un… aide-chaussette ou encore un posture trainer destiné à soulager les maux de dos quand on fait du sport.

«Établir un lien entre la musique et les fonctions exécutives du cerveau»

Dans un coin, un cerveau en plastique avec ses différentes zones stylisées, des petits cubes en bois dispersés, des schémas abscons et, derrière la table, le sourire contagieux de Nissoite, Française de 21 ans d’origine comorienne, étudiante en psychologie cognitive à l’Université de Toulouse. «L’objectif de mes recherches est d’établir un lien entre la musique et les fonctions exécutives du cerveau», introduit-elle. Tout un programme… Bornée pour le moment à mener son projet avec du matériel didactique, Nissoite entend démontrer «comment l’écoute de la musique aide les adultes à aiguiser leurs performances exécutives», car «la musique active le circuit du plaisir dans le cerveau, jusqu’aux fonctions préfrontales». L’étudiante espère recevoir prochainement le soutien universitaire pour pouvoir mener ses recherches sur des cobayes humains, à l’aide de casques bourrés d’électrodes et de capteurs, afin d’affiner ses conclusions scientifiques.