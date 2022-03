Les jeunes se forment pour dire non aux discriminations

LUXEMBOURG - Des jeunes qui se forment entre eux pour lutter contre toutes les formes de discriminations.

C'est l'un des buts du réseau européen European peer training organisation (EPTA), dont la conférence d'été s'est clôturée dimanche soir à Luxembourg et était accueillie par l'ASBL 4motion.

«Les formateurs venus de toute l'Europe ont témoigné de leurs expériences, afin d'améliorer les formations futures grâce à un certain nombre d'ateliers», explique Kevin Haddad, formateur et coordinateur de projets à 4motion. Ces ateliers portaient sur toutes les formes de discriminations. «Nous avons eu des ateliers concernant la diversité religieuse, la thématique des genres et l'homophobie, le racisme...».