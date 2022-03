Interview d'Elie Wiesel : «Les jeunes sont davantage curieux que leurs parents»

LUXEMBOURG - Invité par l’Université du Luxembourg, l’écrivain américain Elie Wiesel était pour la première fois au Grand-Duché, lundi soir.

Elie Wiesel: Les jeunes d’aujourd’hui sont beaucoup plus curieux que leurs parents, il y a trente ans. Ils posent énormément de questions et participent en nombre aux cours. En plus, vous ne trouverez plus aucune école de nos jours qui n’enseigne pas la Shoah.