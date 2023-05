«Les jeunes sous-estiment les risques de la shisha»

Depuis plusieurs années, le nombre de fumeurs de pipe à eau est en constante augmentation au Luxembourg. Selon les dernières données de la Fondation Cancer, plus d’un adolescent sur trois fumait la shisha en 2021. Si la tranche d’âge des 25-34 ans est celle qui a connu l’augmentation la plus spectaculaire (+16% entre 2017 et 2021), c’est chez les jeunes 16 à 24 ans que la pratique est la plus fréquente (34%).