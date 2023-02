Ce week-end au Luxembourg: Les jeunes sur leur 31 pour leur premier bal

Samedi, ados et jeunes adultes danseront à deux, en tenue de soirée, dans le cadre bourgeois du Parc Hotel Alvisse à Luxembourg. Les débutantes revêtiront la robe longue et les débutants porteront le nœud pap’ ou la cravate. Après une pause due au Covid, le Premier bal de l’École de Danse Mireille Roulling est de retour. «C’est la première occasion pour les élèves qui ont débuté en septembre de se présenter devant un public de 500 spectateurs», relate Mireil-le Roulling, la directrice.

Il n’est pas rare que des élèves partis à l’étranger pour leurs études finissent par revenir. «Parfois, un ancien élève m’appelle pour me dire "Oui, Madame Roulling? J’étais chez vous ado. Là je me marie et je voudrais reprendre des cours pour être prêt à ouvrir le bal pour mon mariage"». En plus des danses de salon, samedi, la soirée sera jalonnée par du ballet, jazz, hip-hop…. Le bénéfice sera versé à Médecins du monde.