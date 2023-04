Les jeunes veulent donner une image positive de Differdange

Le projet «PosiDiff» est mené par la maison des jeunes de Differdange. Marion Mellinger/L'essentiel

«Il y a beaucoup d'échos négatifs sur Differdange et les jeunes. Avec le projet "PosiDiff" on a voulu casser cet algorithme négatif et mettre en valeur d'autres facettes de Differdange et des jeunes, des choses positives», explique Joé Annichiarico, responsable de la maison des jeunes.

La maison des jeunes a fait appel à l'artiste luxembourgeois Bazooka Brooze pour enregistrer un rap avec les jeunes. «Avec Ana et Cheyenne, on a commencé par un brainstorming, pour trouver les rimes, le texte. On a enregistré la chanson "PosiDiff" avec Denis Schumacher, mon producteur», raconte le rappeur. Des extraits ont déjà été diffusés sur le compte TikTok de l'artiste. Le titre sortira sur les plateformes de streaming comme Spotify et iTunes.

Cheyenne, 13 ans, «a eu le courage d'être le visage de ce message positif», ajoute-t-il. C'est elle que l'on voit dans les vidéos. Cette expérience a donné envie à l'ado de continuer de chanter, d'écrire ses propres textes. Une victoire pour l'artiste.

Le rappeur Bazooka Brooze a aidé Cheyenne (photo) et Ana à enregistrer la chanson «PosiDiff». Marion Mellinger/L'essentiel

«On a tous été jeunes un jour»

Le projet «PosiDiff» continue ces jours-ci avec un questionnaire pour savoir comment les gens se sentent à Differdange, pour mieux cibler les projets mis en place par la maison des jeunes. Des volontaires de l'équipe AnimaTeam interrogent les passants dans la rue.

Des cartes postales dans le style de différentes décennies seront distribuées dans les boîtes aux lettres «pour que les gens renouent avec leur jeunesse. Elles vont les inciter à se rappeler de leur jeunesse et à se dire que les jeunes ne sont pas si mal qu'ils le pensent. On a tous été jeunes un jour. Le but est de relier les générations par les émotions», conclut Joé Annichiarico.