Les Jeux olympiques ont boosté les sites d'infos

Les internautes

français n’ont pas

hésité à se lever tôt pour suivre les Jeux olympiques de Pékin.

La faute au décalage horaire, une étude Médiamétrie-eSat a enregistré, pour la période considérée (8-24 août), plus du double de visites des différents sites de sport entre 5 et 6 h du matin que lors de la même période et de la même tranche horaire en 2007. Le pic de fréquentation se situe cependant entre 13 et 14h, avec 81% de visites supplémentaires par rapport à 2007. Les principaux site d'informations français ont enregistré en moyenne 60% de visites supplémentaires par jour.

Ainsi, le 14 août, jour où Alain Bernard remporte la médaille d’or en 100 mètres nage libre, on compte trois fois plus de visites entre 5 et 6h qu’en août 2007. Sur les sites considérés, on enregistre près de 7000 visites générées par des mots clés contenant «Alain Bernard», soit 18 fois plus que les jours précédents.

Le 24 août, dernier jour des JO, où l’équipe de France de handball remporte la médaille d’or face à l’Islande, les sites consacrés au sport enregistrent près de 3 000 visites générées par des mots clés contenant «handball», soit trois fois plus que la première semaine des JO (8-17 août).