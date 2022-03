Réalité virtuelle : Les jeux pour le casque Quest se vendent mieux

Les utilisateurs ont déboursé l’an passé plus d’un milliard de dollars sur la boutique appartenant au groupe de Mark Zuckerberg.

Emmenés par le hit «Beat Saber», huit titres ont rapporté plus de 20 millions de dollars de revenus bruts. Plus de 120 titres ont en outre dégagé plus d’un million de dollars. Il y a environ un an, il n’y en avait que 60 et en mars 2020 encore moins puisqu’on n’en comptait que 20.