En Syrie : Les jihadistes progressent à Kobané

Les combattants de l’État islamique

(EI) ont progressé jeudi pour la première fois depuis plusieurs jours dans cette ville du nord de la Syrie.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, «l'EI a réussi à avancer au nord et au centre-ville après un cycle de violents combats qui ont éclaté hier (mercredi) et se sont poursuivis jusqu'à jeudi matin», a déclaré le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. Il s'agit de la première avancée depuis plusieurs jours des jihadistes dans cette ville. Ils se sont également emparés de plusieurs villages à l'ouest de cette ville, selon la même source. Des tirs incessants d'armes automatiques et d'obus de mortier étaient entendus jeudi matin en plusieurs points de la ville, survolée dans le même temps par des avions de la coalition, selon des témoins.