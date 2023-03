Football : Les joueurs de l'OM confessent «une faute professionnelle»

Le chemin semblait tracé vers la finale au Stade de France mais l'OM s'est perdu en route mercredi, éliminé en quart de finale de la Coupe de France par Annecy (Ligue 2), et la déception et l'inquiétude sont immenses à Marseille.

Visage marqué et voix fatiguée, Igor Tudor est de son côté apparu sonné en conférence de presse, trois jours après une autre défaite au Vélodrome, face au Paris SG en Ligue 1 (3-0), douloureuse également mais plus facile à justifier. «C'est une grande déception, une grande tristesse. On sort d'une compétition où on a éliminé le PSG et Rennes, c'est une folie», a simplement constaté le technicien croate.