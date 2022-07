Au Luxembourg: Les joueurs de la Loterie nationale se sont partagé 72 millions d'euros

Au Luxembourg, quand vous jouez à l'EuroMillions, au Zubito, au Lotto… Bref, à un des jeux organisés par la Loterie nationale, c'est pour la bonne cause, puisque les bénéfices de l'organisme sont reversés à l'Œuvre Grande-Duchesse Charlotte, qui les redistribue à différents bénéficiaires. Et à ce petit jeu, l'année 2021, dont les résultats ont été publiés ce jeudi, a été un excellent cru.

En effet, la Loterie nationale a réalisé un chiffre d'affaires record de 126,9 millions d'euros, 14% de plus qu'en 2020. De quoi rendre un grand nombre de joueurs heureux, puisque les gagnants se sont partagé 72 millions d'euros (+19%). Une fois retirés les frais de fonctionnement divers, il restait un peu plus de 28 millions d'euros de bénéfices à reverser intégralement à l'Œuvre. Soit une hausse, cette fois, de 29,37% par rapport à 2020.

L'EuroMillions toujours populaire

Sur ce total, la moitié a été répartie entre le Fonds national de solidarité (8 millions d'euros) et les offices sociaux (4 millions d'euros). Diverses institutions, comme la Ligue médico-sociale, Natur&ëmwelt ou encore la Croix-Rouge et la Caritas, se sont partagé 5,2 millions d'euros. Restent 10,8 millions d'euros, deux fois plus qu'en 2020, pour les aides ponctuelles à pas moins de 217 projets, 87 de plus que l'année d'avant. Des projets dans le social, la culture, l'environnement… Des causes très diverses ont eu droit à un joli coup de pouce.