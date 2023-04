Football italien: Les joueurs de Naples accueillis par des milliers de tifosi dans la nuit

Banderoles, drapeaux et chants étaient au rendez-vous à l'arrivée des joueurs peu avant 3h du matin, à l'aéroport de Naples-Capodichino, selon les images diffusées par des médias italiens et les joueurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux.

Naples, avec désormais 17 points d'avance sur son plus proche poursuivant, la Lazio Rome, à sept journées de la fin de la saison, aura le week-end prochain la première occasion de valider mathématiquement le troisième titre de champion d'Italie de l'histoire du club. Osimhen and co doivent d'abord battre la Salernitana samedi (15h), lors de la 32e journée, et espérer que la Lazio Rome n'en fasse pas autant dimanche à San Siro, sur le terrain de l'Inter Milan (12h30).