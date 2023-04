Humiliation: Les joueurs de Tottenham vont rembourser leurs supporters

«C'est vraiment humiliant et la première chose à faire est de s'excuser vis-à-vis des supporters», avait admis le gardien et capitaine des Spurs, Hugo Lloris, après le match. «Il ne s'agit même pas de parler de tactique, c'est juste qu'on a pas su se battre (...) et c'est difficile d'analyser là tout de suite mais la première chose est qu'on a manqué de fierté», avait reconnu Lloris, sorti blessé à la mi-temps.

Avec cette défaite, Tottenham a largement écorné ses chances de disputer la prochaine Ligue des champions puisqu'il accuse un retard de six points sur Newcastle et Manchester United, 3e et 4e, alors que ces deux équipes ont respectivement disputé un et deux matches en moins.