Les joueurs du Bayern boivent pour oublier

Ribéry, Toni & Co ont fait la fête à l’Oktoberfest de Munich histoire d’effacer leurs déconvenues en championnat. Culotte de peau pour les hommes, panoplie de gretchen pour les femmes.

Rien de mieux que des blondes et des brunes pour oublier qu’on menait 3-1 et qu’on a pu décrocher que le match nul à domicile face à Bochum. Les joueurs du Bayern de Munich ont troqué, le temps d’une descente à la fête de la bière, maillot et protège-tibias pour les bretelles et les chaussettes montantes.