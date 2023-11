«Les joueurs du Bayern, je les regarde toujours à la télévision»

Amine Naifi, 23 ans, évoluait encore à Differdange il y a quelques mois. AFP

«L'essentiel»: Qu'est-ce que cela fait d'éliminer le Bayern Munich en Coupe d'Allemagne?

Amine Naifi: C'est incroyable, c'est un rêve de gosse. Ce sont des joueurs que je regarde tout le temps à la télévision. J'étais devant eux sur le terrain et on les a battus. L'équipe a fait preuve d'une grande combativité et les supporters nous ont énormément poussés. Je suis vraiment très heureux.

Racontez-nous l'action du but de la victoire…

J'étais tellement fatigué que j'avais des crampes et que je ne voyais plus rien. Sur l'action précédente, mon coéquipier m'avait demandé de le servir en profondeur. Je reçois le ballon dos au but, je résiste à la charge de Davies, je me retourne et je trouve mon coéquipier en profondeur. Puis je m'arrête, et je regarde l'action. Un superbe centre, une superbe finition, le stade qui explose... C'était juste incroyable!

À quel moment avez-vous pensé que l'exploit était possible?

Même si c'est le Bayern en face, quand le match commence, on veut le gagner. À 1-1 plus le temps passait, plus on se disait qu'on aurait une occasion. Il fallait la mettre. Jouer 30 minutes de plus en prolongation aurait été très difficile.

Vous aviez un client en face de vous, avec Alphonso Davies…

C'est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Avec sa pointe de vitesse, je savais que je devais essayer de dribbler. J'ai gagné mon premier duel contre lui. Cela m'a mis en confiance. Mais c'est un joueur exceptionnel.

«Les joueurs du Bayern ont été très classes»

Avez-vous pu échanger après la rencontre?

Plusieurs joueurs du Bayern sont restés avec nous dans le couloir. Malgré la déception, ils étaient très disponibles et très classes. Ils nous ont félicités pour notre exploit et ils nous ont souhaité bonne chance pour la suite de la compétition. Sur le terrain, ils avaient une superbe mentalité. Ce sont des grands joueurs, ils savent que ce genre de choses peut arriver.

En quelques mois, vous êtes passé du football amateur à affronter l'une des meilleures équipes du monde. C'est une belle histoire, n'est-ce pas?

Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, on me disait que j'étais trop vieux pour jouer en professionnel. Quand on me demandait si j'y croyais encore, je disais que oui, car j'ai toujours cru que c'était possible. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux continuer à travailler, gagner de l'expérience et essayer d'aller le plus haut possible.

Quelle équipe souhaiteriez-vous affronter au prochain tour?

Je ne vous cache pas que mon club préféré en Allemagne, c'est le Borussia Dortmund. Je les suis depuis jeune, depuis qu'ils ont éliminé le Real en demi-finale de Champions League en 2013. J'aimais beaucoup Marco Reus. Mais mercredi, je suis quand même reparti avec le maillot de Jamals Musiala (rires), parce que j'adore son jeu.