Les joueurs français menacent de faire grève

Un appel à la grève a été lancé pour dénoncer le projet de réforme du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en France.

Les familles du football, autour du syndicat des joueurs (UNFP), ont confirmé lundi soir leur appel à la grève des joueurs et des arbitres pour les journées de Ligue 1 et de Ligue 2, les 24, 25 et 26 octobre prochains.