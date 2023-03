Luxembourg-Portugal: «Les joueurs portugais essayent de ne pas se montrer»

1 / 11 25.03 Quelques centaines de fans se sont rassemblés en bas de l'hôtel des joueurs de l'équipe nationale portugaise, à la veille du match contre le Luxembourg. Vincent Lescaut/L'essentiel Après un long moment d'attente, les cris des supporters ont annoncé l'arrivée du bus des joueurs face à eux. Si certains ne se sont pas arrêtés pour saluer les fans, comme Ronaldo, d'autres ont pris le temps d'échanger et faire quelques photos, comme Nuno Mendes, Bruno Fernandes ou encore Rafael Leão. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«Les joueurs portugais s’en sont tenus à des horaires très stricts. Ils sont extrêmement disciplinés». Celui qui parle, c’est Nico Ralinger, officier de liaison de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) auprès de la sélection lusitanienne tout au long du week-end. Et tant pis si les interactions avec les (très) nombreux fans avides de recevoir un maillot, un autographe ou une simple poignée de mains des stars, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix ou, nec plus ultra, Cristiano Ronaldo lui-même, ont été réduites à peau de chagrin.

La Seleção a débarqué sur le sol grand-ducal samedi en fin d’après-midi, vers 17h. «Ils ont immédiatement pris leurs quartiers à l’hôtel Sofitel au Kirchberg, devant lequel des barrières avaient été placées pour tenir les supporters à distance», témoigne Nico Ralinger. «Le bus s’est arrêté de telle manière que le chemin vers l’hôtel soit le plus court possible, et les joueurs ne se sont pas arrêtés auprès des fans».

Le pied de grue jusqu'à minuit

Dans l’hôtel entièrement privatisé par la Fédération portugaise de football (FPF), «accompagnés de quatre policiers de chez eux, et de leur propre cuisinier, les joueurs ont pris leur repas vers 19h, avant de gagner directement leurs chambres», relate celui qui officie comme bénévole auprès de la FLF depuis plusieurs années. «Il faut dire qu’ils avaient eu un entraînement en matinée à Lisbonne, après avoir joué deux jours plus tôt (jeudi contre le Liechtenstein, victoire 4-0, ndlr) et à la veille d’affronter les Roude Léiwen». En fait, «ils essayent de ne pas se montrer», raconte le jeune retraité.

Le seul moment d’échange avec les nombreux fans portugais qui avaient fait le pied de grue devant le Sofitel samedi jusqu’à… minuit s’est déroulé dimanche, jour du match, aux alentours de midi. «Le groupe de joueurs est sorti pour une promenade dans les environs de l’hôtel. C’est alors qu’ils ont consenti à faire quelques photos et à signer quelques autographes à la foule d’un millier de personnes massées devant l’hôtel», glisse Nico Ralinger. Car concentrés au maximum au moment du départ pour le stade en début de soirée, «ils ont à nouveau effectué un tout droit rapide et bref vers le bus les emmenant au Stade de Luxembourg».

À distance du kop

Dans l’enceinte elle-même, les supporters, ravis du festival offert par leurs favoris (victoire 0-6, ndlr), n’ont guère eu plus de chance. «Après le match, ils sont venus applaudir le kop portugais, mais en restant à une trentaine de mètres», racontent Mike et Marco, présents dans la tribune. «C’est dommage qu’ils ne soient pas venus tout près, où les attendaient frénétiquement des enfants agglutinés aux premiers rangs en quête d’un maillot, d’une photo ou d’un autographe», déplore Miguel, lui aussi présent au stade dimanche soir.