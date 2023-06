Jeux au Luxembourg: Les joueurs se sont partagé 94,7 millions d'euros

La Loterie Nationale a engrangé 158,3 millions d'euros en 2022 (soit 24,7% de plus qu'en 2021), a dégagé un revenu brut de jeu (après redistribution des gains) de 63,6 millions d'euros (+16,1%) pour un résultat net de 28,9 millions d'euros (+7,3%) s'est félicité son directeur Léon Losch, qui confirme «un retour à la croissance post pandémie, et ce, malgré un contexte économique tendu». Et les joueurs n'ont pas été en reste puisque la Loterie Nationale leur a redistribué 94,7 millions d'euros, contre 72,1 millions en 2021 (+31,3%).

VideoLot a trouvé son public

Côté jeux de grattage, les ventes de tickets «Rubbel» ont augmenté de 8,5% (à 33,5 millions d'euros). Une hausse qui s'explique surtout par l'augmentation du prix moyen des tickets et notamment le succès de jeux tels que «The Cash» (à 10 et 20 euros). Les paris sportifs ont rapporté 3,9 millions d'euros grâce à la bonne performance du PMU (+14%, à 2,7 millions d'euros) tandis que l'offre Oddset a reculé de 15% (à 1,2 million d'euros).

À noter que l'année 2022 a été la première année complète de commercialisation des bornes VideoLot qui proposent une pléiade de jeux et le résultat du réseau de 430 bornes est plus que satisfaisant puisqu' il a permis d'encaisser 36,8 millions d'euros pour un revenu de jeu de 10,4 millions d'euros. Une offre en adéquation avec les habitudes des joueurs puisque plus de 90% du chiffre d'affaires est réalisé dans des points de vente physiques: 29% dans les cafés/bars, 26% dans les librairies/tabac, 15% dans les grandes surfaces et 12% dans les stations-services.