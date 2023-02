Foot/Equipe de France: Les joueuses pourront venir au Mondial… avec leur enfant

Foot/Équipe de France : Les joueuses pourront venir au Mondial… avec leur enfant

Une joueuse ayant récemment accouché sera «autorisée à emmener son enfant» au Mondial-2023 féminin (20 juillet-20 août), a déclaré mercredi la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, qui a affirmé ne pas avoir de «barrière» à ce sujet. «Il n'y aura pas de barrière, la position de la Fédération est très claire là-dessus. La maman sera autorisée à emmener son enfant, si elle le souhaite» en Australie et en Nouvelle-Zélande, a-t-elle déclaré en conférence de presse.

«Après, il faut que l'on travaille encore sur certaines conditions, mais la Fédération a réfléchi au sujet et est complètement favorable. Il n'y aura pas de problème», a-t-elle poursuivi. Dévoilant sa liste pour le Tournoi de France féminin, une épreuve amicale que les Bleues disputeront du 15 au 21 février, Corinne Diacre a notamment appelé la gardien Manon Heil (Fleury), mère d'un enfant.

La grossesse, source de crispations

Elle n'a en revanche pas convoqué Amel Majri, qui a repris la compétition avec Lyon en janvier après une blessure et un accouchement. Tombée enceinte durant sa convalescence, elle est devenue en juillet 2022 la première internationale française en activité à avoir un enfant. «Je ne suis pas dans la vie des joueuses, je me contente de regarder leurs performances, même si on ne peut pas dissocier l'être humain de la sportive. Si ça peut être un équilibre pour la joueuse, pourquoi pas? Aujourd'hui c'est vrai que ça devient quelque chose de fréquent, dans notre pays ou dans d'autres pays», a-t-elle expliqué.