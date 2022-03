Médias en France : Les journalistes du «Républicain Lorrain» et de «L’Est Républicain» en grève

Près des trois quarts des journalistes de L’Est Républicain et du Républicain Lorrain ont entamé ce mardi un mouvement de grève de 48 heures pour dénoncer leurs conditions de travail.

La grève est «très bien suivie» avec «75% de grévistes» au sein de la rédaction de L'Est Républicain, a précisé Éric Barbier, journaliste du quotidien à Besançon et délégué du Syndicat national des journalistes (SNJ), joint par l’AFP. «Dix journalistes sur 14 sont en grève» à la locale de Besançon, et «15 sur 22» à Nancy, des chiffres qui traduisent selon lui «le ras-le-bol général et l’état d’usure de la rédaction». Chez Vosges Matin, autre titre du groupe Ebra, la participation à la grève est en revanche «très faible», a-t-il noté.