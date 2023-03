En Chine : Les journalistes étrangers harcelés et traqués

Les médias étrangers en Chine ont subi en 2022 des contrôles anti-Covid stricts, un harcèlement généralisé et une surveillance constante, a rapporté mercredi le club de la presse étrangère dans le pays.

L'an dernier, près de la moitié des journalistes étrangers ont reçu l'ordre de quitter un lieu ou s'en sont vu refuser l'accès pour des raisons de santé et de sécurité alors qu'ils ne présentaient «aucun risque pour la santé selon les normes chinoises», souligne le Club des correspondants étrangers de Chine (FCCC) dans son rapport annuel.

Source harcelée

Pendant la majeure partie de 2022, la Chine a maintenu des restrictions sanitaires parmi les plus strictes au monde pour lutter contre la pandémie avant de brusquement y mettre un terme début décembre.

Médias indépendants quasiment inexistants

«Une ribambelle de restrictions imposées par l'Etat, une surveillance numérique permanente et le harcèlement continu des sources et des collègues chinois signifient que des obstacles demeurent pour une véritable liberté de la presse en Chine», souligne le club de la presse étrangère. Les conclusions du FCCC sont basées sur une enquête menée auprès de 102 de ses 166 membres, représentant des organisations de presse de 30 pays et régions.