Révolte en Iran : «Les journalistes sont des sources primaires pour les médias étrangers»

Des journalistes iraniens ont dénoncé, dimanche, l’arrestation de plusieurs de leurs collègues par les autorités sur fond du mouvement de contestation déclenché en Iran par la mort en détention de Mahsa Amini il y a plus d’un mois. Selon les médias locaux, plus de 300 journalistes et photojournalistes iraniens ont signé un communiqué afin de critiquer les autorités pour avoir «arrêté [leurs] confrères et les avoir privés de leurs droits de citoyenneté après leurs détentions».